هآرتس: نتنياهو يخلق أعداء لشن حرب لا نهاية لها

اعتبر مقال بصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن وصف نتنياهو لدور الوساطة القطرية بالإشكالي يجر سلوكه في زمن الحرب إلى مستوى منخفض جديد، منتقدا بشدة ما سماها محاولة نتنياهو تحميل قطر مسؤولية ما يجب أن يتحمله هو.

وأضاف المقال أنه “من الواضح أن نتنياهو أراد من خلال تسريباته تعطيل صفقة محتملة”، كاشفا أن “نتنياهو ذهب هذه المرة بعيدا بأكاذيبه وهو بهذا يخلق أعداء لشن حرب لا نهاية لها في الشرق الأوسط”.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إن مضي إسرائيل قدما في خططها لبناء منطقة عازلة في غزة يهدد بصدع جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضافت أن المسؤولين الأميركيين يشعرون بإحباط متزايد بشأن المشروع، ويحذرون من أنه يعزز المخاوف لدى الفلسطينيين من احتلال إسرائيل لأراضيهم، ويُصعب من مهمة إقناع الحكومات العربية بالمساعدة في إعادة إعمار القطاع المدمر.

وخلص مقال بصحيفة “الغارديان” البريطانية، إلى أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفض حل الدولتين الذي يتحدث عنه الرئيس الأميركي جو بايدن باستمرار، يعكس شعورا لدى نتنياهو بقدرته على الإفلات من العقاب، وهو الشعور الذي تعزز مع إدراك نتنياهو أن تدفق المساعدات الأميركية مستمر وكذلك الدعم الدبلوماسي.