"هاباج لويد": ارتفاع الحجوزات والأسعار الفورية منذ بداية مايو

قال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباج لويد اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، إن هناك ارتفاعا قويا في الحجوزات والأسعار الفورية منذ بداية شهر مايو أيار، إذ تتطلع عدد من الأسواق إلى استعادة مستويات المخزونات بالتزامن مع طلب أعلى من المتوقع من جانب المستهلكين.

ومع ذلك، قال إن الارتفاع سيكون مؤقتا وإنه لا يتوقع أن يستمر حتى نهاية العام.

وتعد شركة Hapag-Lloyd، ومقرها هامبورغ بألمانيا خامس أكبر خط حاويات في العالم خلال العام الماضي، جنبًا إلى جنب مع منافسيها، في محاولة لتعديل السعة لتلبية التقلبات الواسعة في إنتاج المصانع وطلب المستهلكين أثناء عمليات الإغلاق وإعادة الفتح بعد فتح بعض المصانع بعد السيطرة تدريجيا على وباء كورونا.

وقال “يانسن” إن هناك تأخيرات في موانئ الشحن البحري في أوروبا ، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادة تباطؤ التدفقات التجاري، و”سيكون توافر الحاويات الفارغة صعبا خلال 6 – 8 أسابيع المقبلة.

وأضاف أنه في الولايات المتحدة، واجهت شركات الاستيراد مشكلة بسبب الاختناقات والتأخيرات في الموانئ الرئيسية، مشيرا إلى أن هناك تحسنا ملحوظ ولكنه ببطء ، متوقعا العودة للحساه الطبيعية مع نهاية الربع الثاني أو أوائل الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح “يانسن” أن السوق الملاحية وشركته تحتاج إلى مزيد من الحاويات الجديدة، كما تطالب عملائها بسرعة إعادة الحاويات في أسطولها في أسرع وقت ممكن.