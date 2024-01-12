هاباج لويد ترحب بإجراءات تأمين المرور في البحر الأحمر

البحر الأحمر (أ ف ب)

قالت متحدث باسم شركة الشحن الألمانية هاباج لويد اليوم الجمعة، إن الشركة ترحب بالإجراءات التي تهدف إلى تأمين مرور سفن الشحن في البحر الأحمر بعدما تكبدت الشركة تكاليف شهرية إضافية تقدر بعشرات الملايين من اليورو إثر تحويل مسار السفن بعيدا عن المنطقة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الليل ضربات جوية وبحرية على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن. ودفعت هجمات الحركة على سفن في البحر الأحمر شركة هاباج لويد وغيرها من شركات الشحن إلى تجنب مرور سفنها بالمنطقة.

وقال المتحدث لرويترز “لا نعلق على الأحداث التي وقعت الليلة الماضية بالذات… لكننا نرحب بالإجراءات التي ستجعل العبور من البحر الأحمر آمنا مرة أخرى”.

ونقلت مجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية التصريحات الصادرة عن شركة هاباج لويد أولا.

وتطرق المتحدث إلى “التكاليف الإضافية شهريا” التي تقدر بعشرات الملايين بسبب تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر.

ويستغرق تسليم البضائع إلى الولايات المتحدة أسبوعا أطول من المعتاد، بينما تصل فترة التأخير في التسليم إلى أوروبا لنحو أسبوعين.