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هاباج لويد مستمرة في تجنب قناة السويس

منذ 10 دقائق
الشحن البحري

الشحن البحري

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قال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية الثلاثاء إن الشركة ستواصل تحويل مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس وستتخذ طريق رأس الرجاء الصالح لأسباب أمنية.

وذكر المتحدث باسم خامس أكبر شركة لسفن الحاويات في العالم “نعتبر أن الوضع لا يزال خطيرا… نعيد تقييم الأمر بصورة يومية وسنتخذ القرارات التالية يوم الاثنين 15 يناير”.

وتتجنب هاباج لويد مثل شركات منافسة أخرى منطقة البحر الأحمر بعدما بدأت جماعة الحوثي اليمنية استهداف السفن التجارية تضمانا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مما أدى إلى اضطراب في حركة التجارة العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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