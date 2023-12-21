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هاباج لويد: 25 سفينة تغير مسارها لتجنب البحر الأحمر

منذ 33 ثانية
البحر الأحمر

البحر الأحمر

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أعلنت شركة هاباج لويد الألمانية اليوم الخميس، أنها ستغير مسار 25 سفينة حتى نهاية العام لتجنب الإبحار في البحر الأحمر حيث يستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران السفن التجارية.

وذكر متحدث باسم الشركة في رد مكتوب على استفسار من رويترز “سنغير مسار حوالي 25 سفينة حتى نهاية عام 2023… وسيتم اتخاذ قرارات أخرى في نهاية العام”.

وشهدت الهجمات على السفن تزايدا في هذه المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأوضح المتحدث أن سفينة الجسرة التابعة للشركة، والتي تعرضت لهجوم قرب اليمن في 15 ديسمبر كانون الأول، في طريقها إلى سنغافورة.

وإلى جانب هاباج لويد، تعرضت سفن تابعة لمشغلين آخرين من بينهم الشركتين المنافستين ميرسك وإم.إس.سي لهجمات أيضا.

وارتفعت أسعار الشحن البحري وأسهم شركات الشحن نتيجة للاضطرابات، مما يعني أن قسما كبيرا من التجارة بين الشرق والغرب سيتحمل المزيد من التكاليف بالنظر إلى أن السفن ستضطر للإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح. وأشار المتحدث إلى أن الشركة لم تتلق بعد أي معلومات تفصيلية حول قوة عمل بحرية تسعى الولايات المتحدة لتشكيلها لمكافحة الهجمات في البحر الأحمر من خلال إجراء دوريات مشتركة.

    المصدر :
  • رويترز

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