هاريس: اميركا ستواصل الضغط على ميانمار لتعزيز الديمقراطية

قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الأربعاء إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على ميانمار التي تمزقها الصراعات لتعزيز المسار نحو الديمقراطية.

جاءت تصريحات هاريس خلال اجتماع مع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

هذا قال مصدر مطلع وقريب من حكومة الظل في ميانمار، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء 5\9\2023، إن الزعيمة السابقة للبلاد أونج سان سو كي والمحتجزة حاليا مريضة وإن حكام البلاد العسكريين رفضوا طلبا لفحصها على يد طبيب خارجي.

وفحص طبيب من مصلحة السجون سو كي الفائزة بجائزة نوبل والتي تبلغ من العمر 78 عاما.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه خشية الاعتقال “كانت تعاني من تورم في اللثة ولا تستطع تناول الطعام بشكل جيد وتشعر بدوار مع القيئ”.

وتواجه سو كي السجن لمدة 27 عاما في 19 جريمة جنائية، ونُقلت في يوليو\تموز من السجن في العاصمة نايبيداو إلى الإقامة الجبرية بالمنزل.