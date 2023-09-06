الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاريس: اميركا ستواصل الضغط على ميانمار لتعزيز الديمقراطية

منذ ساعتين
كاملا هاريس

كاملا هاريس

A A A
طباعة المقال

قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الأربعاء إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على ميانمار التي تمزقها الصراعات لتعزيز المسار نحو الديمقراطية.

جاءت تصريحات هاريس خلال اجتماع مع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

هذا قال مصدر مطلع وقريب من حكومة الظل في ميانمار، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء 5\9\2023، إن الزعيمة السابقة للبلاد أونج سان سو كي والمحتجزة حاليا مريضة وإن حكام البلاد العسكريين رفضوا طلبا لفحصها على يد طبيب خارجي.

وفحص طبيب من مصلحة السجون سو كي الفائزة بجائزة نوبل والتي تبلغ من العمر 78 عاما.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه خشية الاعتقال “كانت تعاني من تورم في اللثة ولا تستطع تناول الطعام بشكل جيد وتشعر بدوار مع القيئ”.

وتواجه سو كي السجن لمدة 27 عاما في 19 جريمة جنائية، ونُقلت في يوليو\تموز من السجن في العاصمة نايبيداو إلى الإقامة الجبرية بالمنزل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مقاتلو العشائر العربية
بعد مواجهات عنيفة.. مقاتلو العشائر العربية يتقدمون شرقي ريف حلب
عاصفة قوية - تعبيرية
اليونان.. وفاة اثنين و3 مفقودين جراء العاصفة دانيال
فيضانات تركيا - أرشيفية _ (فرانس 24)
تركيا.. مقتل 5 اشخاص جراء فيضانات شمال غرب البلاد

الأكثر قراءة

سارة زكريا
نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر
علم "حزب الله"
"حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز
نجل الملك سلمان يتدخل لإنقاذ لاعب سعودي