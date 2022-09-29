هاريس تندد بالتجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

قال البيت الأبيض، الخميس، إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول نددا بالخطاب “النووي الاستفزازي” لكوريا الشمالية وأكدا التزامهما بنزع الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية.

ووصلت هاريس إلى سول في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد ساعات فقط من إجراء كوريا الشمالية تجربة لإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى.

وقال البيت الأبيض في بيان “لقد نددا بالخطاب النووي الاستفزازي لكوريا الشمالية وإطلاقها صواريخ باليستية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. كما بحثا ردنا على أي استفزازات محتملة في المستقبل، بما في ذلك من خلال التعاون الثلاثي مع اليابان”.

ووصلت هاريس إلى كوريا الجنوبية صباح الخميس، في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سول وتأتي غداة إجراء كوريا الشمالية، الدولة المسلّحة نووياً، تجربة صاروخية جديدة.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أنّ طائرة هاريس حطّت في قاعدة أوسان الجوية آتية من طوكيو حيث حضرت نائبة الرئيس الجنازة الرسمية التي أقيمت لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل بالرصاص في 8 تموز/يوليو.

وفي كوريا الجنوبية ستلتقي هاريس الرئيس يون سوك-يول وستزور المنطقة المنزوعة السلاح والشديدة التحصين التي تفصل بين الكوريتين.