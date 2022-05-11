الخميس 11 شوال 1443 ﻫ - 12 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاشتاغ “شيرين أبو عاقلة” يتصدّر الترند في أمريكا

منذ 17 ساعة
شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة

A A A
طباعة المقال

وصل هاشتاغ (وسم) شيرين أبو عاقلة باللغة الإنجليزية، للمرتبة الثانية في قائمة “الترند” على موقع توتير في الولايات المتحدة الأميركية.

وشارك آلاف المغردين الاميركيين من بينهم اعضاء كونغرس وصحفيون ومؤسسات دولية هاشتاج “#ShireenAbuAqla”، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اثناء قيامها اليوم الأربعاء بعملها الصحفي لتغطية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وذكرت قناة الجزيرة ووزارة الصحة الفلسطينية أن مراسلة القناة الإخبارية شيرين أبو عاقلة والتي تحمل الجنسية الأمريكية، قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.

وقالت الجزيرة إن شيرين أبو عقلة أصيبت برصاصة أثناء تغطيتها غارة للجيش في مدينة جنين.

وعلّق جيش الاحتلال قائلًا أن مراسلين أصيبوا خلال اشتباك بين قواته و”مسلحين في الضفة الغربية”.

وكانت قد أفادت أبو عاقلة قبل اصابتها بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيّم جنين وتحاصر منزلا في حي الجابريات.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن إسرائيل قادرة على إجراء تحقيق مستفيض في وفاة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية “الإسرائيليون لديهم الإمكانيات والقدرات اللازمة لإجراء تحقيق مستفيض وشامل”.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس محمود عباس
    عبّاس يحمّل اسرائيل “المسؤولية الكاملة” عن مقتل شيرين أبو عاقلة
    جثة شخص الى جانب دراجته في بوتشا (رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الأمم المتحدة: الكثير من الانتهاكات في أوكرانيا قد تصل إلى حد جرائم الحرب
    أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية
    أمير قطر في طهران في محاولة لـ “إنقاذ الاتفاق النووي”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رصاص اسرائيلي يقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة (فيديو)
    بالفيديو.. تشييع “مهيب” للصحفية شيرين أبو عاقلة
    شيرين أبو عاقلة… زميلها المصاب يروي تفاصيل “اللحظات الأخيرة” (فيديو)