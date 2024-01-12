"هافنيا للشحن" توقف فوراً جميع السفن المتجهة نحو مضيق باب المندب

قالت شركة هافنيا للشحن (الجمعة 12-1-2024) إنها قررت الوقف الفوري لجميع السفن المتجهة نحو مضيق باب المندب أو القريبة منه.

وقال بيان هافنيا إن القرار اتخذ بعد نصيحة من القوات البحرية المشتركة بالابتعاد عن المنطقة بعد شن ضربات جوية أمريكية بريطانية ضد جماعة الحوثي باليمن.

من جهته، قال إريك هانيل الرئيس التنفيذي لشركة الناقلات ستينا بالك لرويترز إن الشركة أوقفت العبور في البحر الأحمر في وقت مبكر من اليوم الجمعة بتوقيت وسط أوروبا.

وبذلك تكون أحدث شركة ناقلات توقف العبور في ممر الشحن الهام بعد توجيه من القوات البحرية المشتركة بالابتعاد عن المنطقة على خلفية ضربات جوية الأمريكية وبريطانية على قوات الحوثيين في اليمن.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن ومنصة كبلر لمعلومات التجارة العالمية أن أربع ناقلات نفط على الأقل حولت مسارها من البحر الأحمر منذ الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الليل على أهداف للحوثيين في اليمن، في غمرة تزايد المخاوف من اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المنطقة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.

يستهدف الحوثيون السفن التجارية منذ أواخر العام الماضي بهجمات تقول الجماعة إنها بغرض دعم الفلسطينيين في ظل حرب تدور رحاها بين إسرائيل وحماس، وركزت الهجمات على منطقة مضيق باب المندب.

وقالت رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) في مذكرة وزعتها على أعضائها إن القوات البحرية المشتركة،وهي شراكة بحرية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة من البحرين، تحذر كل السفن “بالابتعاد لمسافة كبيرة عن باب المندب”.

وأضافت إنترتانكو في المذكرة التي اطلعت عليها رويترز “من المتوقع أن تستمر فترة التهديد لعمليات الشحن بضعة أيام”.