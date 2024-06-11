هاكان فيدان وسيرغي لافروف يبحثان الشؤون الاقتصادية والتطورات في غزة

ذكر مصدر دبلوماسي تركي أن وزير الخارجية هاكان فيدان بحث “القضايا الاقتصادية المهمة لتركيا” خلال اجتماع اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال المصدر إن الوزيرين ناقشا أيضا التطورات في قطاع غزة خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماع مجموعة بريكس في مدينة نيجني نوفجورود الروسية.

و”بريكس” تكتل أُسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وأثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع العام 2024.​​​​​​​

وتهدف “بريكس” ذات التوجه الاقتصادي أيضا إلى إعطاء المزيد من التمثيل في القضايا الدولية، للدول النامية التي تقاوم هيمنة الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.