محكمة أمريكية توجه تهما بالتهرب الضريبي لـ"هانتر" نجل الرئيس جو بايدن

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن محكمة اتحادية في لوس انجليس وجهت لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، أمس الخميس تهما بالمشاركة في مخطط على مدى أربع سنوات لتجنب دفع ضرائب تبلغ نحو 1.4 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة أن هانتر بايدن وجهت إليه تسع تهم جنائية في المجمل ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما كحد أقصى في حالة إدانته.

وتشكل الخلافات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن، والتي تبدأ باتهامات من قبل سياسيين جمهوريين بالتورط في ممارسات تجارية فاسدة في الصين وأوكرانيا، عبئا على مكانة والده السياسية، بينما يسعى لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية عام 2024 في مواجهة محتملة مع ترامب.

وفتح الجمهوريون تحقيقا لعزل الرئيس بايدن في الكونغرس، لكنهم لم يقدموا أي دليل على أن الرئيس ارتكب أي خطأ.

وفي تموز/يوليو، انهار اتفاق للإقرار بالذنب بين هانتر بايدن والمدعي العام ديفيد فايس، كان سيؤدي في حال تطبيقه إلى إسقاط تهمة حيازة سلاح عنه، بينما أقر بايدن بالذنب في تهمتين ضريبيتين وتجنب السجن.

ولم يتم اتهام هانتر بايدن بأي جرائم تتعلق بتعاملاته التجارية الخارجية، على الرغم من مزاعم الجمهوريين.

وهانتر بايدن محام تلقى تدريبه في جامعة يال، وعضو في جماعة ضغط تحول إلى عالم الفن، لكنه عانى إدمان الكحول والكوكايين.