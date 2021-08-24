الأربعاء 16 محرم 1443 ﻫ - 25 أغسطس 2021 |
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هاواي تدعو السياح إلى تجنب السفر إليها

منذ ساعتين
هاواي

هاواي

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ناشد حاكم هاواي ديفيد إيج السياح عدم السفر إلى الجزر حيث تكافح الولاية للسيطرة على فيروس كورونا وسط الانتشار المتزايد لمتغير “دلتا” شديد العدوى.

وقال: “أشجع الجميع على تقييد السفر إلى هاواي وتقليصه.. إنه ليس الوقت المناسب للسفر إلى الجزر”، موضحا أنه لم يتم تقييد وصول السياح إلى الجزر بشكل نهائي.. الوضع الآن مختلف عن العام الماضي، عندما أدت قواعد السفر الصارمة التي تتطلب الحجر الصحي بشكل أساسي إلى إغلاق صناعة السياحة في هاواي”.

وأضاف: “في شهر مارس الماضي، عندما طلبت لأول مرة من الزائرين تأجيل السفر إلى الجزر، شهدنا انخفاضا بنسبة 60% في حركة المرور إلى هاواي، كما أن فرض الحجر الصحي الإلزامي لجميع الوافدين قلل من السفر إلى الجزر بنسبة 99.5%، أي بنسبة 100% من المسافرين بشكل أساسي”.

كما حث الناس على تلقي اللقاح المضاد للفيروس، حيث تبلغ نسبة الحاصلين على اللقاح 62%، وفقًا لبيانات الولاية.

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