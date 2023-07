"هاي أرضي".. طفل فلسطيني يصرخ بوجه جندي إسرائيلي

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لطفل فلسطيني وهو يصرخ موجها كلماته لأحد الجنود الإسرائيليين المدججين قائلا: “هذه أرضي”، ما أثار ردود أفعال واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن مكان الحادثة غير واضح، لكنها وقعت على الأغلب في إحدى مناطق الضفة الغربية.

*This is My land*

*Hay Ardi*

*هاي أرضي*

A Palestinian child shouts at an Israeli occupation soldier, "Hey, This is my land!"

طفل فلسطيني يصرخ في وجه جندي إحتلال إسرائيلي بكلمة "هاي أرضي!" pic.twitter.com/NTOSqSbeFm

— Marwa Osman || مروة عثمان (@Marwa__Osman) July 21, 2023