هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع

انخفضت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وتأثير احتمال الاتفاق على وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط واستمرار التضخم الأمريكي على الوتيرة المتوقعة لخفض أسعار الفائدة ونمو الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 84.94 دولار للبرميل، وتراجعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 80.54 دولار للبرميل.

ويضع ذلك الخامين القياسيين في طريقهما إلى الإغلاق عند أدنى مستوياتهما منذ 13 مارس آذار ويدفعهما أيضا إلى موجة بيع لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول 2023.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة زادت مخزوناتها من الخام على نحو مفاجئ 7.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 أبريل نيسان.

ويأتي ذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض المخزونات 1.1 مليون برميل ومع زيادة مقدارها 4.9 مليون برميل وردت في بيانات من معهد البترول الأمريكي.

وتزايدت توقعات اقتراب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عقب تجدد المساعي بقيادة مصر، وعلى الرغم من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في هجوم مزمع على رفح.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة بلا تغيير في نطاق 5.25 إلى 5.50 بالمئة، الثابت منذ يوليو تموز 2023.