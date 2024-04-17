هبوط أسهم وول ستريت وسط غموض بشأن أسعار الفائدة وضعف الأرباح

هبطت مؤشرات الأسهم في وول ستريت عند الإغلاق اليوم الأربعاء بعد معاملات متقلبة وسط شعور المستثمرين بعدم اليقين إزاء موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة وبيانات أرباح ضعيفة في بدايات موسم التقارير المالية.

وانخفضت أسهم شركة ترافيلرز العملاقة للتأمين بعد أن جاءت أرباحها للربع الأول دون توقعات وول ستريت.

وتراجع كبار مسؤولي البنك المركزي، ومن بينهم رئيسه جيروم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي إشارات على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة مما بدد آمال المستثمرين في خفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير هذا العام.

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 29.80 نقطة أو 0.59 بالمئة ليغلق عند 5021.61 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 183.22 نقطة أو 1.15 بالمئة إلى 15682.03 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 59.19 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 37739.78 نقطة.