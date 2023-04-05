هبوط أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 470 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 970 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس آذار.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام تراجع بمقدار 198 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وهبط مخزون البنزين 4.1 مليون برميل إلى 222.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 3.6 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 113.1 مليون بينما كان من المتوقع أن تنخفض 0.4 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد الأسبوع الماضي 1.16 مليون برميل يوميا.