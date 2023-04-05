هبوط أول طائرة عسكرية في مطار الموصل منذ تحريرها

هبطت أول طائرة عسكرية، الأربعاء، في مطار الموصل الدولي، منذ أن تم تحرير المدينة من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2017، على ما أعلن بيان لوزارة الدفاع العراقية.

وقال بيان الوزارة إن “أول طائرة عسكرية نوع (C130)، هبطت على أرض مطار الموصل الدولي، بعد عمليات التحرير”.

وأضاف البيان، أن “الطائرة العسكرية كان على متنها وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، ويرافقه محافظ نينوى نجم الجبوري، وعدد من قادة الوزارة”.

ومنذ 2014 وحتى هزيمته أواخر عام 2017، كان تنظيم “داعش” الإرهابي يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية، وشكلت مدينة الموصل معقلًا له.

وبعد نحو 6 سنوات على الإعلان عن هزيمة التنظيم الإرهابي، ومقتل العديد من قياداته، إلا أنه لا يزال يشن هجمات في مناطق متفرقة من العراق.