الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
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هبوط اضطراري لطائرة روسية في الهند بعد إنذار بوجود قنبلة

منذ 3 دقائق
طائرة تابعة لشركة "أزور إير"

طائرة تابعة لشركة "أزور إير"

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أفادت وسائل إعلام روسية بهبوط طائرة تابعة لشركة “أزور إير” الروسية بشكل طارئ في قاعدة عسكرية بالهند إثر إنذار بوجود قنبلة.

ووفق إعلام روسي فإن الطائرة القادمة من موسكو والمتّجهة إلى غوا جنوب غرب الهند وعلى متنها 244 شخصا حطت في قاعدة جامناغار بولاية غوجارات في وقت متأخر الإثنين.

وغيرت الرحلة مسارها بعد أن تلقّت شركة “أزور إير” بريدا إلكترونيا يُنذر بوجود قنبلة على متن الطائرة.

وقالت السفارة الروسية بالهند، في تغريدة صباح الثلاثاء، إن كل الأشخاص على متن الطائرة بأمان، وتقوم السلطات حاليا بتفتيش معمّق للطائرة للتأكد من صحة البلاغ.

وأوضحت شرطة الولاية الهندية أن وحدة مكافحة الإرهاب تفتش جميع أنحاء الطائرة وأمتعة الركاب، فيما نقلت فرانس برس عن مسؤول في شرطة جامناغار بريمسوخو دولو أنه لم يتم العثور على أي شيء مشبوه حتى الآن.

وفي وقت سابق، قالت شركة طيران “خاباروفسك” إن مطار خاباروفسك جرى إغلاقه مؤقتا، الثلاثاء، بعد انفجار إطار طائرة أثناء الهبوط.

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