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هبوط اضطراري لطائرة كويتية في تركيا للاشتباه بوجود قنبلة

7 - أكتوبر - 2021
طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة

طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة

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أعلنت وسائل إعلام تركية، عن هبوط طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة، قادمة من الكويت، في مدينة طرابزون شمال شرقي تركيا بعد أنباء عن انفجار قنبلة على متنها.

وحسبما أفادت صحيفة حرييت التركية، اليوم، الخميس، تم إجلاء الركاب ويقوم خبراء بتفتيش داخل الطائرة.

وقال محافظ طرابزون إسماعيل أوستا أوغلو: “تم نقل الطائرة إلى منطقة آمنة وتم إجراء بحث مفصل، هبطت الطائرة، التي كانت تقلع من الكويت قادمة إلى طرابزون، في المطار حوالي الساعة 11:18، وكان على متنها 51 راكبا و 6 من أفراد الطاقم، المطار متاح الآن للرحلات الجوية”.

وتابع: “تم التهديد بوجود قنبلة. وتم تفتيش ركاب الطائرة التي أقلعت عن المدرج عند الإخطار وإجلائهم برفقة قوات الأمن. تم إبعاد الركاب الذين يتم نقلهم إلى الحافلات من المدرج، أثناء تحليق طائرة ركاب من طراز إيرباص A320 برقم الرحلة J-9313 والتي كانت تحلق بين الكويت وطرابزون”.

وأضاف: “في المطار، حيث اتخذت فرق العمليات الخاصة بالشرطة إجراءات أمنية مكثفة، تم إخراج ركاب آخرين ينتظرون على الخطوط المحلية والدولية من المبنى. قام خبراء إبطال مفعول القنابل الذين وصلوا إلى المطار بالتفتيش باستخدام الكلاب البوليسية، مع إحضار جهاز الأشعة السينية المتنقل إلى المنطقة، وتم فحص الحقائب التي تم تفريغها من الطائرة”.

يذكر أن مطار طرابزون سبق وشهد هبوطا اضطراريا لطائرة إسعاف عام 2018. وقال مسؤول في هيئة الموانئ الجوية بتركيا، وقتها، إنه تقرر إغلاق مطار منطقة طرابزون المطلة على البحر الأسود مؤقتا، اليوم الأربعاء 14 مارس/آذار، بعد أن طلبت طائرة إسعاف جوي كانت قادمة من قطر ومتجهة إلى ألمانيا، الإذن بالهبوط اضطراريا.

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