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هبوط الأسهم الفرنسية يضعف المؤشرات الأوروبية

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد هبوط الأسهم الفرنسية على أثر دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة بعد هزيمة ثقيلة لحلفائه في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.4 بالمئة ليلامس أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر فيما هوت أسهم بنوك بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بنسب تراوحت بين 3.6 بالمئة و7.5 بالمئة.

كما انخفضت أسعار السندات الفرنسية مما دفع العوائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها فيما يزيد على ستة أشهر بعد أن حقق القوميون المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 بالمئة، كما نزل كل من المؤشرين داكس الألماني وإيبكس الإسباني بالنسبة ذاتها.

وجرى تداول معظم قطاعات المؤشر ستوكس 600 على انخفاض، وكان مؤشر البنوك الفرعي في منطقة اليورو الأكثر تضررا إذ تراجع 1.6 بالمئة، في حين صعدت أسهم النفط والغاز 0.9 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام.

ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم شركة التأمين البريطانية أفيفا 1.7 بالمئة بعد أن خفض بنك جيه.بي مورجان تصنيف السهم.

    المصدر :
  • رويترز

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