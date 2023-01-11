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هبوط الجنية المصري عند مستوى قياسي جديد

منذ 28 ثانية
الجنية المصري مقابل الدولار

الجنية المصري مقابل الدولار

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أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 30 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة صباح اليوم الأربعاء 11\1\2023.

وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق أمس الثلاثاء 10\1\2023.

وكانت البلاد بالفعل تحت وطأة ضغوط مالية قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وترفع تكلفة استيراد السلع الأولية وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء 10\1\2023 أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر\كانون الأول إلى 21.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزا توقعات المحللين.

    المصدر :
  • رويترز

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