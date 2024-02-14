هبوط الدولار وسط تعزيز المستثمرين مكاسبهم

شهد الدولار هبوطا من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء بعدما عزز المستثمرون مكاسبهم عقب صدور تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع في الجلسة السابقة.

وأسهم التقرير في إرجاء الرهانات على أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى ما في منتصف العام.

وأفاد تطبيق مجموعة بورصات لندن لاحتمالات الفائدة بأنه منذ أن أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 3.1 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة بعام سابق، ومقابل توقعات بارتفاعه 2.9 بالمئة، تبددت توقعات المستثمرين لبدء خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس آذار وتوجد الآن فرصة نسبتها 80 بالمئة تقريبا لخفض تكاليف الاقتراض خلال اجتماع يونيو حزيران.

وتشير توقعات المستثمرين أيضا إلى خفض الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة هذا العام.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها الين واليورو والجنيه الإسترليني، 0.1 بالمئة إلى 104.97 بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 104.97.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2541 دولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى في ثمانية أيام، إذ أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا لم يتسارع في يناير كانون الثاني مثل المتوقع. وربما يخفف هذا بعض الضغوط على بنك إنجلترا لإبقاء أسعار الفائدة على وضعها الحالي لفترة أطول.

واستقر معدل التضخم في بريطانيا عند معدل سنوي يساوي أربعة بالمئة في يناير كانون الثاني بلا تغير عن ديسمبر كانون الأول.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادته إلى 4.2 بالمئة.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة إلى150.585 ين، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر سجله أمس الثلاثاء أمام العملة اليابانية. وزاد الدولار نحو 10 ينات منذ بداية هذا العام.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئةإلى 1.0720 دولار وسط سلسلة بيانات اقتصادية في منطقة اليورو. وكان قد لامس في وقت سابق أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.0695 دولار.

وارتفع معدل التوظيف في منطقة اليورو 0.3 بالمئة على أساس فصلي و1.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن معدل التوظيف كان من المتوقع صعوده 0.2 بالمئة على أساس فصلي و1.1 بالمئة على أساس سنوي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 4.1 بالمئة إلى 51578 دولارا لتسجل أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2021 فوق 52 ألف دولار.