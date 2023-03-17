هبوط الدولار وسط قلق بالأسواق بسبب البنوك

هبط الدولار اليوم الجمعة 17/3/2023 مع استمرار تراجع أسهم كريدي سويس وبنك فيرست ريبابليك مما أثار قلق الأسواق من انتقال العدوى إلى بنوك أخرى وزاد المخاوف من حدوث ركود بسبب تشديد السياسات النقدية.

وتعافت الأسهم الأوروبية في وقت مبكر لكن التعافي فقد زخمه إذ ظلت معنويات المستثمرين ضعيفة بعد أسبوع من الاضطرابات عقب انهيار بنك سيليكون فالي في العاشر من مارس آذار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.604 بالمئة بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين ومن المتوقع أن يسفر عن زيادة أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في 22 مارس آذار.

وارتفع اليورو 0.66 بالمئة إلى 1.0675 دولار.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.70 بالمئة في أحدث تداولاته ليبلغ 1.2192 بينما هبط الدولار 0.39 أمام الفرنك السويسري.

وارتفع الين الياباني 1.48 بالمئة إلى 131.77 ين للدولار.

وربح الدولار الأسترالي 0.81 بالمئة ليبلغ 0.671 دولار.