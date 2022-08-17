الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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هبوط حاد في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي!

منذ 13 دقيقة
منشأة نفطية أمريكية

منشأة نفطية أمريكية

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بفعل انخفاض كبير في واردات الخام.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام تراجعت 7.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس آب إلى 425 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 275 ألف برميل.

وهبط مخزون البنزين 4.6 مليون برميل إلى 215.7 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 766 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 112.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 440 ألف برميل.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط بمقدار 2.93 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 1.13 مليون برميل، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

    المصدر :
  • رويترز

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