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هبوط حاد في مخزونات النفط الأمريكية

20 - أبريل - 2022
منشأة نفطية أمريكية

منشأة نفطية أمريكية

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت بمقدار ثمانية ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أبريل نيسان إلى 413.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير الى زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 761 ألف برميل إلى 232.4 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن يهبط بمقدار مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 108.7 مليون برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 829 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا.

من جانب آخر، أظهرت البيانات أيضاً أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ مارس آذار 2020 .

وأشارت البيانات إلى أن صادرات الخام زادت إلى 4.3 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، قالت الوكالة الحكومية إن إنتاج النفط الأمريكي قفز إلى 11.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2020 .

    المصدر :
  • رويترز

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