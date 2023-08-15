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هبوط في أسعار النفط وسط مخاوف إزاء الاقتصاد الصيني

منذ 18 ثانية
النفط

النفط - تعبيرية

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انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، بالإضافة إلى مخاوف ألا يكون خفض أسعار الفائدة المفاجئ من جانب بكين، كافيًا لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر بعد الجائحة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أي ما يعادل 1.5 بالمئة، إلى 84.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:56 بتوقيت غرينتش، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.44 دولار، أي 1.8 بالمئة، إلى 81.07 دولار للبرميل.

وساهم خفض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا، العضوان بتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في تعزيز الأسعار على مدى الأسابيع السبعة الماضية.

لكن بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة بالصين أظهرت اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد سجل مزيدًا من التباطؤ الشهر الماضي، مما زاد الضغط على معدل نمو مترنح بالفعل ودفع السلطات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وثمة مخاوف من أن تواجه الصين صعوبة في تحقيق معدل النمو المستهدف عند خمسة بالمئة هذا العام دون المزيد من اجراءات التحفيز المالي.

وخفض بنك باركليز اليوم توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالصين في 2023 إلى 4.5 بالمئة، وعزا ذلك لتدهور أسرع من المتوقع في سوق الإسكان.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مخزونات الخام الأميركية. وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام حوالي 2.1 مليون برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس/ آب.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية بشأن المخزونات الأميركية غدا الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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