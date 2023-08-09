الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هبوط في أسعار النفط وسط مخاوف حيال الطلب

منذ ساعة واحدة
النفط

النفط

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إذ زادت المخاوف حيال تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، بعد بيانات تجارة سلبية، مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض 19 سنتًا أو 0.2 بالمئة.

كان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة.

وقال تشيوكي تشين، كبير المحللين لدى سانوارد تريدينج: “أسعار النفط تجد صعوبة في تحقيق المزيد من الارتفاع بسبب المخاوف المستمرة بشأن بطء انتعاش الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"التوقّعات لم تكن واقعيّة".. هجوم أوكرانيا يتعثّر والنتائج المرجوّة "بعيدة المنال"!
الصين والولايات المتحدة
"الصراع" يتصاعد.. خطّة أميركيّة لتقييد استثمارات الصين في "قطاعات حسّاسة"
من النيجر
النيجر تغرق بـ "صيحة روسيّة".. وزعيم "فاغنر" يسخر من أميركا

الأكثر قراءة

نيمار
"مفاجأة مدوية" بشأن النجم البرازيلي نيمار!
السفارة السعودية في بيروت
تداعيات التحذيرات السعودية والخليجية من السفر إلى لبنان
قطة- تعبيرية
هذا ما أصابه بعد تعرضه لعضة قطة!