هبوط في اسعار النفط بعد بيانات أشارت لقفزة في مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات بالقطاع إلى زيادة أكبر من المتوقع بكثير في مخزونات الخام الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 85.38 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 78.87 دولار.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشار من فبراير شباط، بحسب مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي الثلاثاء.

وهذه زيادة أكبر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها.

ومن المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية يوم الأربعاء 15\2\2023.