الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هبوط في وول ستريت بعد تراجع سهمي وول مارت وسيسكو

منذ 11 دقيقة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

A A A
طباعة المقال

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض طفيف اليوم الخميس، متأثرًا بضغوط من سهمي وول مارت وسيسكو بعد توقعات مخيبة للآمال.

وتراجعت أسهم سيسكو سيستمز، في ظل خفض شركة تقنيات الاتصالات والشبكات توقعاتها لإيرادات وأرباح العام بأكمله بفعل تباطؤ الطلب على معدات الشبكات.

وهوت أسهم وول مارت بعد يوم من ملامسة مستوى قياسي مرتفع. وقالت الشركة عملاق البيع بالتجزئة إن المستهلكين في الولايات المتحدة ينفقون بحذر بسبب التضخم، حتى مع رفع توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح.

ووفقًا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 5.64 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 4508.52 نقطة عند الإغلاق، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 10.75 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 14114.59 نقطة.

لكن المؤشر داو جونز الصناعي هبط 44.12 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 34944.65 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخارجية الأمريكية
غزة تحت النار
الخارجية الأميركية: على "إسرائيل" حماية المدنيين تزامنًا مع توسيع عملياتها
علم كندا
إدانة رجل كندي بقتل 4 مسلمين دهسًا عام 2021
جندي من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
غزة تحت النار
تقطيع القطاع.. سياسة أمريكية جديدة

الأكثر قراءة

علي خامنئي وإسماعيل هنية
غزة تحت النار
خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
أشرف ريفي
أشرف ريفي: إيران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار!
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
الجنود الإسرائيليون يعانون.. ماذا تفعل قذائف القسام بعيونهم!؟