هبوط مؤشر دبي وارتفاع طفيف لمؤشر أبوظبي

هبط مؤشر دبي في ختام تعاملات الجمعة مع اتجاه المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح من الجلسة السابقة، في حين أنهى المؤشر في أبوظبي على ارتفاع طفيف.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى في ثماني سنوات أمس الخميس 21\9\2023، متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية وبنك المشرق الإسلامي 2.9 بالمئة و6.1 بالمئة على الترتيب.

ومع ذلك، سجل المؤشر أعلى مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من شهرين، إذ ارتفع 3.1 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وقال جورج بافيل المدير العام في كابيكس دوت كوم ميدل إيست إن سوق الأسهم في دبي شهدت أداء قويا هذا الأسبوع بفضل المعنويات الإيجابية والمكاسب القوية في قطاعي البنوك والعقارات.

وفي الوقت نفسه صعد المؤشر في أبوظبي 0.04 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 2.8 بالمئة.

ومن بين المكاسب قفز سهم الياه سات للاتصالات الفضائية المدعومة من مبادلة 1.9 بالمئة بعد أن حصلت الشركة على عقد بقيمة 5.1 مليار دولار لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتفويض للخدمات المُدارة من حكومة الإمارات.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي مكون رئيسي في الاقتصادات بمنطقة الخليج، واحدا بالمئة اليوم لتوقف سلسلة ثلاث جلسات من الخسائر مع تفاقم المخاوف على الإمدادات بسبب الحظر الذي فرضته روسيا على تصدير البنزين والديزل لمواجهة شح المعروض محليا.

وزاد خام برنت واحدا بالمئة أو 0.91 دولار إلى 94.23 دولار للبرميل.