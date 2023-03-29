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هبوط مخزونات الخام الأمريكية

منذ 3 دقائق
الخام الأميركي

الخام الأميركي

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات الإدارة، وهي وكالة حكومية، أن مخزونات الخام تراجعت 7.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 473.7 مليون، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة قدرها 100 ألف.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 437 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وفي المقابل، هبط مخزون البنزين 2.9 مليون برميل إلى 226.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض 1.6 مليون.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 0.3 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 116.7 مليون بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.5 مليون.

وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي 499 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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