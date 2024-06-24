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هبوط معظم أسواق الخليج والقطرية تواصل مسيرة صعود منذ 15 جلسة

منذ دقيقتين
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة وتعليقات من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.3 بالمئة بعد مكاسب الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مجموعة تيكوم المشغلة لمجمعات الأعمال في دبي 2.2 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 1.7 بالمئة.

وصعد سهم سبينس القابضة 3.6 بالمئة بعد أن افتتحت الشركة فرعا لها في السعودية وتوقعت افتتاح 12 فرعا آخر بحلول 2028.

وهبط المؤشر السعودي 0.3 بالمئة بعد مكاسب الجلسة السابقة، وذلك مع تراجع في معظم القطاعات.

وخسر سهم أكوا باور 3.6 بالمئة وسهم مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم مجموعة مالتي بلاي 4.1 بالمئة وبنك أبوظبي الأول 1.4 بالمئة.

وربحت أدنوك للتوزيع 0.6 بالمئة وأدنوك للخدمات اللوجستية 1.2 بالمئة.

ودخلت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الكيماويات الألمانية كوفيسترو في مفاوضات على استحواذ محتمل بقيمة 11.7 مليار يورو.

وصعد المؤشر القطري 0.6 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة عشرة في أطول موجة صعود خلال عام.

وأضاف سهم بنك قطر الوطني 0.8 بالمئة إلى قيمته كما ربح سهم مجموعة اتصالات قطر (أوريدو) نحو 1.4 بالمئة.

ووقعت إنفيديا اتفاقية لنشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات المملوكة لأوريدو في خمس دول في الشرق الأوسط.

وفي الولايات المتحدة من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. وفي حال جاءت معتدلة من المرجح أن تعزز البيانات رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول سبتمبر أيلول.

وتتوقع الأسواق حاليا فرصة بنحو 65 بالمئة لخفضها بحلول ذلك الوقت.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وخارج منقطة الخليج، أنهى مؤشر الأسهم القيادية في مصر سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات وهبط بنحو 0.6 بالمئة بعد خسائر في معظم القطاعات.

وفقد سهم المصرية للاتصالات 6.6 بالمئة من قيمته، كما خسر سهم السويدي إلكتريك 1.2 بالمئة.

وارتفع سهم جي.بي كورب 6.5 بالمئة وسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بنحو 3.4 بالمئة.

وأعلن البنك الدولي اليوم الاثنين تقديم تمويل حجمه 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية في إطار برنامج لثلاث سنوات قيمته ستة مليارات تعهد به في وقت سابق من العام.

    المصدر :
  • رويترز

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