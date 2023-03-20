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هبوط معظم بورصات الخليج مع انخفاض أسعار النفط

منذ ساعتين
معظم أسواق الأسهم الخليجية تُغلق على ارتفاع

أسواق الأسهم الخليجية

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تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الاثنين، مقتفية أثر انخفاض الأسواق العالمية وأسعار النفط بفعل المخاوف من أن تؤدي المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي العالمي إلى ركود اقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود.

وهبطت أسعار النفط الخام، وهي محفز للأسواق المالية بمنطقة الخليج، 3.2 بالمئة مع بلوغ خام برنت 70.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

وفي أبو ظبي، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق 1.4 بالمئة متأثرا بهبوط سهم الشركة العالمية القابضة 2.6 بالمئة وتراجع سهم ألفا ظبي 1.4 بالمئة.

وهبط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول، 0.6 بالمئة، وخسر سهم بنك أبوظبي التجاري 3.1 بالمئة.

وفي دبي، انخفض المؤشر 0.5 بالمئة في التعاملات المبكرة متأثرا بالخسائر في قطاعي الصناعة والخدمات المالية مع هبوط سهم سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق 1.8 بالمئة.

وتراجع سهم ديار للتطوير العقاري 1.3 بالمئة، وهبط سهم شركة إعمار للتطوير العقاري 1.5 بالمئة.

وخسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.8 بالمئة.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.3 بالمئة مع تكبد خسائر في معظم القطاعات وعلى رأسها قطاعي الصناعة والخدمات المالية.

وانخفض سهم مجموعة صناعات قطر 1.1 بالمئة، وتراجع سهم قطر للألمنيوم 1.9 بالمئة.

وهبط سهم بنك قطر الوطني 0.3 بالمئة، وانخفض سهم البنك التجاري 1.8 بالمئة.

وتراجع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة متأثرا بالخسائر في قطاعات الخدمات المالية والمواد الخام والطاقة مع خسارة سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 0.6 بالمئة وهبوط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك تجاري في المملكة، 1.8 بالمئة.

وخالف سهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية الاتجاه مرتفعا 2.7 بالمئة بعد أن سجلت شركة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قفزة بنسبة 63 بالمئة في صافي الأرباح عن العام بأكمله.

    المصدر :
  • رويترز

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