هجمات أوكرانيا على القرم.. هل تمثل بداية النهاية لقبضة روسيا؟

كثفت أوكرانيا من هجماتها في الأسبوع الماضيعلى شبه جزيرة القرم، حيث أضاءت سماء شبه جزيرة القرم ليلاً مرتين بالتدمير الناري للمعدات العسكرية الروسية.

وفي الساعات الأولى من يوم الأربعاء، ضربت صواريخ كروز حوض بناء السفن سيفمورزافود، موطن الأسطول الروسي في البحر الأسود. وأظهرت مقاطع من آثار الحادثة السماء فوق سيفاستوبول مضاءة بسفينة إنزال محترقة وغواصة هجومية.

وفي صباح اليوم التالي في يفباتوريا، غرب شبه الجزيرة التي تحتلها روسيا، أظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نارية أخرى. هذه المرة قيل إن الهدف هو إحدى بطاريات الدفاع الجوي الروسية المتطورة S-400 Triumf.

وكانت الهجمات الأوكرانية على بعد 150 ميلاً خلف خطوط العدو هي الأحدث في سلسلة من الضربات ضد شبه الجزيرة.

وبينما كان الاهتمام الدولي ينصب على التقدم البطيء للهجوم المضاد الطاحن الذي شنته أوكرانيا عبر الخنادق وحقول الألغام في زابوريزهيا وباخموت، يقول المحللون العسكريون إن هناك شعبة أخرى من الحملة الأوكرانية الواسعة تتمثل في ضرب شبه جزيرة القرم من بعيد.

ويبدو أن كييف تكثف هجماتها على أهداف بحرية روسية، سواء في شبه جزيرة القرم أو البحر الأسود المحيط بها.

وتظل شبه الجزيرة، التي تم احتلالها منذ عام 2014، هدفًا رئيسيًا لكييف، ليس فقط لأهميتها الرمزية، ولكن أيضًا بسبب أهميتها العملية في دعم وإمداد قوة الغزو الروسية.

وفي حين ستحتاج قوات كييف إلى اختراق الخطوط الأمامية الروسية شديدة التحصين لتحريرها في نهاية المطاف، فإنها أصبحت ناجحة بشكل متزايد في ضرب أهداف في شبه الجزيرة.

أدى وصول صواريخ كروز البريطانية Storm Shadow وصواريخ Scalp الفرنسية في مايو إلى منح الأوكرانيين مدى أطول لضرب شبه الجزيرة من ذي قبل. وفي الوقت نفسه، تستخدم أوكرانيا أيضًا أسطولها الجديد من الطائرات الهجومية بدون طيار وصواريخ نبتون.

ولإضافة المزيد من الهجوم، يقال إن واشنطن تدرس طلب كييف منذ فترة طويلة للحصول على أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش التي تُطلق من الأرض (ATACMS)، والتي يبلغ مداها حوالي 200 ميل. وتناقش ألمانيا أيضًا إرسال صواريخ توروس الخاصة بها، والتي يصل مداها إلى 300 ميل.

وقال بن هودجز، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، إن هذه الترسانة يمكن أن تجعل شبه جزيرة القرم “غير قابلة للدفاع عنها” بالنسبة لروسيا وأسطولها في البحر الأسود.

وقال الأسبوع الماضي: “شبه جزيرة القرم هي الميدان الحاسم لهذه الحرب”.

أحد الأهداف هو إضعاف قبضة روسيا وتحطيم خطوط إمدادها في شبه الجزيرة التي تعمل كمركز لوجستي مهم للقوات التي تحاول صد تقدم الجيش الأوكراني. وبالإضافة إلى هجمات الأسبوع الماضي، ضربت أوكرانيا مستودعات الإمدادات وخطوط النقل الروسية إلى شبه جزيرة القرم.

وقال أندريه ييرماك، أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد ضربات شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء: “إن الطريق إلى النصر في ساحة المعركة هو هزيمة لوجستيات الروس”.

وأضاف أن هزيمة قوات فلاديمير بوتين تعتمد على عدم إعطاء موسكو “الفرصة للحفاظ على القدرة العسكرية لشن حرب عدوانية”.

في الوقت نفسه، منذ انسحاب روسيا من صفقة حبوب البحر الأسود التي تسمح بتصدير المنتجات الأوكرانية، كانت كييف حريصة على إنشاء ممر بحري آمن خاص بها.

ويعتقد أن جزءا من هذه الخطة ينطوي على إضعاف الأسطول الروسي في البحر الأسود، الذي كان يفرض حصارا على شبه جزيرة القرم، أو على الأقل يجبره على الابتعاد.

وقال بن باري، زميل بارز في الحرب البرية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن الضربات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم كانت جزءًا من “معركة عميقة” لضرب أهداف بعيدة عن خطوط العدو. إن هذا التخفيف من اللوجستيات والقيادة الروسية “قد يهيئ القوات الأوكرانية لتحقيق النجاح أو على الأقل يقلل بشكل كبير من القوة القتالية الروسية”.

وقال: “من خلال مهاجمة أحواض بناء السفن ومواقع الدفاع الجوي، تسعى أوكرانيا إلى تغيير التوازن في الجو والبحر، وهو ما من شأنه أن يمكنها من ملاحقة المزيد من الهجمات بشكل أفضل في كلا المجالين”.

وقال إن الكثير مما يحدث قد يكون غير مرئي.

“يبدو لي أنه من السهل نسبيًا على وسائل الإعلام الغربية رؤية وحدات الخطوط الأمامية في أوكرانيا، لكن المعركة العميقة مخفية عن الأنظار.

“أعتقد أنه من المحتمل أننا نرى فقط تلك الهجمات التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية وتلك التي تخبرنا بها القوات الأوكرانية. ربما تكون هذه قمة جبل الجليد.”

وكانت الضربة على حوض بناء السفن العسكري في سيفاستوبول هي الأكبر التي تنفذها أوكرانيا حتى الآن ضد البحرية الروسية.

Damage from Ukraine’s strike on a drydock in Sevastopol used by the Russian Navy is visible in new high resolution imagery of Crimea. pic.twitter.com/qHUNCNtdXS

