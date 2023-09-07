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هجمات أوكرانية على عدة مناطق في روسيا بينها العاصمة موسكو

منذ 4 دقائق
أوكرانيا تواصل استهداف روسيا بالمسيرات

أوكرانيا تواصل استهداف روسيا بالمسيرات

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تتواصل العمليات العسكرية على الجبهة الروسية الأوكرانية، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السلطات القول إنه جرى خلال الساعات الأولى من صباح الخميس إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية قرب موسكو ومنطقة روستوف في الجنوب ومنطقة بريانسك في الجنوب الغربي.

ووفقا لوكالة أخرى هي تاس للأنباء فقد أدى ذلك لإلحاق أضرار بثلاث بنايات في مدينة روستوف وإصابة شخص عندما تحطمت إحدى الطائرات المسيرة في منطقة بوسط المدينة.

وسقطت الطائرة المسيرة الأخرى في روستوف خارج المدينة.

وفي بريانسك، ذكرت وكالة إنترفاكس أن حطاما من طائرة مسيرة من بين اثنين تم تدميرهما تسبب في تهشيم النوافذ في محطة للسكك الحديدية وإلحاق أضرار بسيارات في منطقة قريبة.

    المصدر :
  • رويترز

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