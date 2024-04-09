هجمات جوية إسرائيلية تضرب المواقع العسكرية والبنية التحتية للنظام السوري

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 9 نيسان /أبريل الجاري، شن هجمات على ما قال إنها “بنى تحتية عسكرية وموقع عسكري للجيش السوري”.

وقال أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب إن “طائرات حربية أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على بنى تحتية عسكرية للجيش السوري في منطقة محجة”.

وأضاف أن “القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية موقعاً للجيش السوري في جنوب البلاد”.

وأشار إلى أن هذه الغارات جاءت “بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية مساء أمس من الأراضي السورية نحو منطقة يوننان في هضبة الجولان دون وقوع إصابات، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي قصف مصادر النيران بالمدفعية.

وأضاف أدرعي أنه تم الليلة الماضية رصد إطلاق قذيفتين من لبنان نحو منطقة مسغاف عام سقطتا في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.

#عاجل جيش الدفاع يغير على بنى تحتية عسكرية وموقع عسكري للجيش السوري ⭕️أغارت طائرات حربية خلال ساعات الليلة الماضية على بنى تحتية عسكرية للجيش السوري في منطقة محجة. كما قصفت القوات بالمدفعية موقعًا للجيش السوري في جنوب البلاد. ⭕️جاء ذلك بعد ان رُصد مساء أمس إطلاق قذيفة صاروخية… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 9, 2024