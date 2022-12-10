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هجمات روسية بطائرات مسيرة على شبكة الكهرباء في أوديسا الأوكرانية

منذ 42 دقيقة
آثار الدمار في أوديسا

آثار الدمار في أوديسا (أرشيفية)

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قال مسؤولون محليون (السبت 10-12-2022) إن الكهرباء انقطعت عن جميع مرافق البنية التحتية غير الحيوية في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا بعد إطلاق روسيا طائرات مسيرة لضرب منشآت الطاقة، في حين تضرر أيضا جزء كبير من المنطقة المحيطة.

وكتب جينادي تروخانوف رئيس بلدية أوديسا على فيسبوك “نظرا لحجم الضرر، تم قطع الكهرباء عن جميع المستخدمين في أوديسا باستثناء (مرافق) البنية التحتية الحيوية”.

كان عدد سكان أوديسا، أكبر مدينة ساحلية في أوكرانيا، يزيد على مليون نسمة قبل الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

ونشرت إدارة المدينة بيانا عبر تطبيق تيليغرام جاء فيه أن الضربات الروسية أصابت خطوطا ومعدات رئيسية لنقل الطاقة في منطقة أوديسا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال حاكم المنطقة ماكسيم مارتشينكو إن روسيا استخدمت طائرات مسيرة انتحارية، والتي تطير نحو هدفها بدلا من إطلاق الذخائر، وإنه جرى إسقاط طائرتين فوق البحر الأسود.

وكتب مارتشينكو على تيليغرام أنه “نتيجة للقصف، لا توجد كهرباء في جميع المقاطعات والتجمعات (السكنية) في منطقتنا تقريبا”.

    المصدر :
  • رويترز

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