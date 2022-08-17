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هجمات متعددة بقنابل جنوب تايلاند

منذ 36 دقيقة
علم تايلاند

علم تايلاند

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قالت السلطات التايلاندية إن 17 موقعا على الأقل في جنوب البلاد شهدت اليوم الواقع في 17 آب 2022 انفجارات وحرائق متعمدة، في هجمات متعددة منسقة على ما يبدو أدت إلى إصابة سبعة أشخاص.

وأفاد بيانان للشرطة والجيش بأن هجمات القنابل والحرائق المتعمدة حدثت بعد منتصف الليل واستهدفت محلات للوجبات السريعة ومحطة وقود في ثلاثة أقاليم، مما أدى إلى إصابة سبعة على الأقل بإصابات طفيفة.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجمات حتى الآن.

وتشهد الأقاليم الواقعة في جنوب تايلاند على امتداد الحدود مع ماليزيا تمردا محدودا منذ عقود، إذ تحارب الحكومة التايلاندية جماعات غامضة تسعى إلى استقلال الأقاليم ذات الأغلبية المسلمة في باتاني ويالا وناراثيوات وأجزاء من سونجخلا.

وتفيد جماعة (ديب ساوث ووتش)، التي تراقب أعمال العنف، بأن أكثر من 7300 قتلوا في الصراع منذ عام 2004.

وتعثرت محادثات السلام التي بدأت في عام 2013 مرات عدة.

وجاءت الهجمات بعد أن استأنفت الحكومة في وقت سابق هذا العام المحادثات مع جماعة التمرد الرئيسية باريسان ريفولوسي ناسيونال (الجبهة الثورية الوطنية) بعد توقف دام عامين بسبب الجائحة.

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