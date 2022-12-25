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هجومان يستهدفان محطتي كهرباء فرعيتين بولاية واشنطن

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2022 4:10 صباحًا
مدينة تاكوما الأمريكية بواشنطن

مدينة تاكوما الأمريكية بواشنطن

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انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من مدينة تاكوما الأمريكية بواشنطن بعد تعرض محطتين فرعيتين كهربائيتين لهجوم وتم إبلاغ الشرطة بالحادث حسبما قالت شركة المرافق المحلية (الأحد 25-12-2022) .

وقالت شركة تاكوما للمرافق العامة في منشور على تويتر “في وقت مبكر من صباح اليوم ، تعرضت محطتان فرعيتان بشركة تاكوما باور لهجوم في مقاطعة بيرس الشرقية … تم إخطار سلطات إنفاذ القانون”. ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى عن طبيعة هجوم يوم عيد الميلاد.

وأضافت الشركة أن نحو 2700 شخص تخدمهم شركة تاكوما للمرافق العامة تضرروا بعد أن فقد 7300 ساكن الكهرباء في مقاطعة بيرس الشرقية التي تبعد 72 كيلومترا جنوبي سياتل. وقالت “نحن نعمل بأسرع ما يمكن وبأمان لإعادة الكهرباء”.

وكان مرفق للكهرباء في ولاية نورث كارولاينا قد أبلغ في وقت سابق من هذا الشهر عن انقطاع الكهرباء بسبب ما وصفته السلطات المحلية بعمليات إطلاق نار مدبرة يتم التحقيق فيها الآن من قبل سلطات إنفاذ القانون الاتحادية.

وقالت شبكة (بي سي نيوز) ووسائل إعلام محلية أخرى إن مكتب التحقيقات الاتحادي أجرى تحقيقات في إطلاق نار بالقرب من منشأة للكهرباء في ساوث كارولاينا بعد ذلك بأيام وما إذا كانت هناك صلة بين الحادثين.

    المصدر :
  • رويترز

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