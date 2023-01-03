هجوم أوكراني "جريء" قرب دونيستك.. و"فشل" عسكري لروسيا

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الهجوم الأوكراني “الجريء” الذي استهدف القوات الروسية وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 63 جنديًّا بمنطقة قرب دونيتسك الشرقية، “ضربة قاتلة تفضح الفشل العسكري لدى موسكو”؛ ما دفع الصقور الروس إلى اتهام جيشهم بعدم الكفاءة.

وذكرت الصحيفة أنه في واحدة من أكثر الهجمات دموية حتى الآن على القوات الروسية، استخدم الأوكرانيون صواريخ أمريكية الصنع من طراز “هيمارس” لقتل العشرات – وربما المئات – من الجنود الروس؛ ما يبرز مدى أهمية الصواريخ المتطورة لـ”تمكين كييف من إلحاق أكبر ضرر ممكن في صفوف العدو”.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن هذه الادعاءات لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، إلا أن الهجوم يمثل واحدة من أسوأ الخسائر الروسية في الحرب، وإحراجًا كبيرًا للرئيس، فلاديمير بوتين، الذي تعهد مرارًا وتكرارًا بتصحيح الأخطاء الكارثية ونقاط الضعف في قواته المسلحة التي فضحتها ساحات المعركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدونين الروس المؤيدين للحرب وبعض المسؤولين الحكوميين قد أدانوا الحادث، قائلين إن “الكارثة نتجت عن أخطاء الجيش المتكررة والمكلفة”، بما في ذلك السماح للجنود باستخدام الهواتف المحمولة التي يمكن للأوكرانيين تعقبها لمعرفة تمركزهم.

وأضافت الصحيفة أن بعض المشرعين المؤيدين للحرب قد طالبوا بإجراء تحقيق، قائلة إنه على سبيل المثال، دعا سيرجي ميرونوف، زعيم حزب مؤيد للكرملين في البرلمان، إلى محاكمة جميع المسؤولين العسكريين، قائلاً: “من الواضح أن أجهزة الاستخبارات أو أنظمة الدفاع الجوي تعمل بشكل صحيح”.

في سياق متصل، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن الهجوم الأوكراني في منطقة ماكيفكا يضاف إلى سلسلة الانتكاسات التي تعرضت لها القوات الروسية خلال الأشهر الأخيرة، كما إنه يؤكد قدرة كييف على إصابة أهداف رئيسة.

وفي مقابلة مع الصحيفة، صرح محللون عسكريون بأن قرار الرئيس الروسي بشأن استدعاء نحو 300 ألف جندي جديد في أيلول/ سبتمبر قد سد بالفعل الفجوات على طول خط المواجهة وأبطأ تقدم أوكرانيا في الخريف.

وأضافوا أن القرار في المقابل، كشف أيضًا عن العديد من المشكلات التي يعاني منها الجيش الروسي، بما في ذلك ضعف القيادة وعدم كفاية التدريب والمعدات؛ ما أدى إلى ارتفاع معدلات الخسائر.

ويأتي الهجوم على ماكيفكا في أعقاب تصاعد الهجمات الأوكرانية المبلغ عنها على أهداف في عمق روسيا. ووفقاً لتقرير الصحيفة، أُسقطت طائرة استطلاع دون طيار فوق منطقة فورونيج بجنوب غرب روسيا، فجر الإثنين، بينما قال حاكم منطقة بيلغورود الإثنين إن قرية فيازوفو “تعرضت لإطلاق نار”.

في غضون ذلك، قال مسؤولون أوكرانيون إن طائرات مسيرة روسية استهدفت منشآت البنية التحتية في العاصمة، كييف، فجر أمس، مشيرين إلى أنه تم اعتراض 22 طائرة مسيرة فوق المدينة. وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن أخرى دمرت خارج المدينة وفي المناطق المجاورة. وحذرت “الجورنال” من رد روسي “عنيف” على هجوم ماكيفكا.الجيش الأوكراني