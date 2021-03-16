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هجوم إسرائيلي على مستودعات أسلحة للميليشيات الإيرانية في ريف دمشق

16 - مارس - 2021
غارات اسرائيلية على سوريا-ارشيفية

غارات اسرائيلية على سوريا-ارشيفية

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أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية ليل الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق.

وقال التلفزيون السوري ووكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية السورية “أسقطت عددا من الصواريخ المعادية في سماء دمشق”، و”ردت على العدوان الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية”.

وفي وقت لاحق، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة للميليشيات الإيرانية داخل مواقع عسكرية، قرب مطار دمشق الدولي.

وفي المقابل، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن سلاح الجو شن هجمات على “أهداف سورية”، فيما رفضت متحدثة عسكرية إسرائيلية التعليق على التقارير، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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