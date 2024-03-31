هجوم إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق

نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري انه “حوالي الساعة 21:30 مساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وافادت وسائل إعلام إسرائيلية والمرصد السوري بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت موقعا في محيط العاصمة السورية دمشق، فيما أشارت مصادر إلى أن هدف الغارات هو مركز البحوث العلمية في جمرايا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن هجوما إسرائيليا استهدف منطقة في محيط دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا ما بين منطقتي الهامة وجمرايا في دمشق، مشيرا إلى اندلاع نيران في مركز البحوث العملية في جمرايا.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن الغارات استهدفت مواقع إيرانية في محيط بلدتي الديماس وجمرايا غربي العاصمة.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في ريف دمشق.