الخميس 24 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 27 يناير 2022 |
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هجوم إلكتروني جديد يستهدف كوريا الشمالية

منذ 3 ساعات
الزعيم الكوري كيم يونغ

الزعيم الكوري كيم يونغ

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تعرضت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، إلى هجوم إلكتروني، يعد الثاني من نوعه في يناير الجاري، ما أسفر عن خروج خوادم الانترنت في البلاد من الخدمة، بحسب ما أفاد موقع North Korea news.

وذكر الموقع أن الهجوم الجديد كما سابقه هو من نوع DDOS، التي تجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين، مشيرا إلى أنه كان من المتعذر الوصول إلى مواقع الويب بين الساعة 6 صباحا والظهيرة لأن نظام أسماء النطاقات DNS في الدولة تأثرت بفقدان الاتصال.

وأفاد كولين زويركو، كبير المراسلين التحليليين في NK News،بأن أسماء النطاقات الكورية الشمالية التي تنتهي بـ “kp”، والتي تتضمن مواقع إلكترونية لوسائل الإعلام التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية، قد توقفت في وقت ما قبل السادسة صباح يوم الأربعاء.

ويأتي هذا الانقطاع عن الانترنت بعد فترة من الانقطاعات المتقطعة التي بدأت في 14 يناير واستمرت حتى عطلة نهاية الأسبوع التالية. وخلال هذه الانقطاعات، لم يكن من الممكن الوصول إلى الخوادم في كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية” أنه ظلت هناك مشكلة في الوصول إلى المواقع الإلكترونية لصحيفة “رودونغ شينمون” الرسمية لحزب العمال، ووزارة الخارجية، وشركة طيران “كوريو” وغيرها، في الساعة السابعة صباح اليوم الخميس.

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