هجوم إلكتروني على شبكة السكك الحديدية في بولندا.. والشرطة تبدأ تحقيقاتها

ذكرت وكالة الأنباء البولندية الحكومية (السبت 26-8-2023) أن جهاز الأمن الداخلي يحقق في هجوم إلكتروني على شبكة السكك الحديدية في البلاد تسبب في تعطيل حركة القطارات الليلة الماضية.

وقال نائب منسق الخدمات الخاصة ستانيسواف زارين لوكالة الأنباء البولندية إن جهاز الأمن الداخلي والشرطة يحققان في استخدام غير مصرح به لنظام إدارة حركة القطارات.

وذكرت الوكالة أن متسللين استخدموا ترددات السكك الحديدية لإرسال إشارة أدت إلى توقف طارئ للقطارات في شمال غرب بولندا مما تسبب في حالات التأخير.

وقال زارين إنه جرى التعامل مع الواقعة بجدية بعد المحاولات الروسية الأخيرة لزعزعة استقرار بولندا.

وتابع “مثل هذه المحاولات تنفذها روسيا الاتحادية بالتعاون مع روسيا البيضاء، ولهذا السبب أيضا فإننا لا نقلل من شأن أي إشارات تصل إلى جهاز الأمن الداخلي”.

في الوقت نفسه تحقق الشركة المشغلة للسكك الحديدية في حادث خروج قطارين عن مسارهما واصطدام قطارين آخرين يوم الخميس. ولم يصب أحد في الواقعتين.

وقال زارين إنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى ارتباط حادثي يوم الخميس بالهجوم الإلكتروني.