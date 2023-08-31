هجوم الكونغرس.. سجن زعيمي جماعة "براود بويز" السابقين 17 و15 عاما

حكم قاض اتحادي (الخميس 31-8-2023) على زعيمي جماعة براود بويز اليمينية المتطرفة السابقين جوزيف بيجز وزاكاري ريل بالسجن 17 عاما و15 عاما بعد أن أدانتهما هيئة محلفين بالتآمر لاقتحام مبنى الكونغرس في محاولة فاشلة لإلغاء هزيمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي الحكمين. وبيجز وريل هما أول اثنين من جماعة براود بويز يصدر الحكم عليهما بعد إدانتهما بالتآمر والتحريض في الهجوم الذي وقع في السادس من يناير كانون الثاني 2021. ويعد الحكم بسجنهما مخففا وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعقوبات في الولايات المتحدة وأقل كثيرا من مطالب المدعين الاتحاديين بسجنهما 33 و30 عاما.

وقال القاضي كيلي اليوم الخميس إنه “لا يحاول التقليل من شأن أعمال العنف” تلك، لكنه أشار إلى أن الواقعة لم تسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.