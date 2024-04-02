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هجوم بالمسيرات.. إصابة 6 أشخاص في تتارستان بروسيا

منذ 22 دقيقة
مسيرات

طائرة مسيرة

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أفادت السلطات المحلية الروسية اليوم الثلاثاء 2 نيسان /أبريل الجاري، أن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة على مناطق صناعية في تتارستان بروسيا.

وقال رستم مينيخانوف رئيس تتارستان في منشور على قناته على تطبيق تلغرام “هذا الصباح، تعرضت المؤسسات الصناعية للجمهورية في ييلابوجا ونيجنكامسك لهجوم بطائرات مسيرة. لم تكن هناك أضرار جسيمة، ولم تتعطل العملية التكنولوجية للمؤسسات”.

وذكرت المنطقة الاقتصادية الخاصة المحلية على تلغرام أن طائرتين مسيرتين هاجمتا مبنى سكنيا على أراضي المنطقة، مضيفة أن شخصين أصيبا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خدمات الطوارئ القول إن ستة أشخاص أصيبوا.

    المصدر :
  • رويترز

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