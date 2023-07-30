هجوم بالمسيّرات... وانفجار في موسكو

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيّرة حاولت الهجوم على موسكو.

وقال سوبيانين، “طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلاً”.

وأضاف أن واجهات برجين من مكاتب المدينة تضررتا بشكل طفيف.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “تم إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف بطائرات بدون طيار على أهداف في مدينة موسكو”.

وأكد البيان: “تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية في الجو بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة أودينتسوفو في منطقة موسكو”. وتابع: “تم قمع طائرتين بدون طيار أخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، وبعد فقدانها السيطرة، تحطمت على أراضي مجمع المباني غير السكنية في مدينة موسكو”.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية لوكالة فرانس برس إن الهجوم بمسيّرتين، الذي استهدف العاصمة الروسية موسكو صباح الإثنين الماضي، كان “عملية خاصة” نفذتها كييف.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن “الهجوم بمسيّرتين على موسكو كان عملية خاصة نفذها جهاز الاستخبارات العسكرية” التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية.