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هجوم بسيف على شرطي في فرنسا

2 - فبراير - 2021
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية-أرشيفية

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أفادت الشرطة في مدينة نانت الفرنسية بأن رجلا مسلحا بسيف قام بجرح رجل شرطة.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة: “شاركت دوريتنا في مواجهة مع شخص متوتر بشدة كان مسلحا بسيف. وأثناء عملية القبض عليه أصيب شرطي واحد في الفخذ والأربية”.

وأشار إلى أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث بعد اتصال هاتفي على خلفية وقوع شجار بين زوجين. ويضم تقرير الشرطة صورة للسلاح المستخدم الذي يشبه سيف القرون الوسطى مع فتحات على النصل.

من جهتها كتبت صحيفة “فيغارو” أن الحادث وقع السبت الماضي، مضيفة أن صاحب السيف كان تحت تأثير المخدرات. ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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