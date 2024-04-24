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هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مصنع روسي للصلب في ليبيتسك

منذ 3 دقائق
مسيرة أوكرانية

مسيرة أوكرانية

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أكد مصدر بالمخابرات الأوكرانية لوكالة رويترز، الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، أن طائرات مسيرة أوكرانية نفذت هجومًا على مصنع روسي كبير للصلب في منطقة ليبيتسك.

واوضح المصدر ان الهجوم تسبب في تدمير جزئي لـ “محطة الأكسجين” في مصنع نوفوليبيتسك للمعادن، وألحقت به أضرارًا تؤثر على عمل الشركة على المدى الطويل.

هذا الهجوم يأتي في سياق التوترات الجارية بين أوكرانيا وروسيا، وهو جزء من الاستجابة الأوكرانية للأحداث الجارية في المنطقة.

ويشير المصدر إلى أن هذا الاستهداف يهدف إلى تقويض قدرات الصناعة الروسية في المنطقة.

وأكد المصدر أن هذا الهجوم سيؤثر على عمل الشركة وقد يكون له تأثير طويل الأمد على إنتاجها.

    المصدر :
  • رويترز

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