هجوم بمسيرة أوكرانية على مستودع للوقود في كورسك الروسية

قال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا اليوم الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، إن النيران اشتعلت في مستودع للوقود وزيوت التشحيم بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وأضاف الحاكم رومان ستاروفويت في مقطع مصور نُشر على تطبيق تيليجرام أن أحدا لم يصب بأذى وأن النار اشتعلت في خزان وقود بالمستودع الواقع في منطقة جيليزنوجورسكي في كورسك، على بعد حوالي 90 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وذكر ستاروفويت أن أجهزة الطوارئ تتعامل مع الموقف.

ونشرت قنوات روسية على تطبيق تيلجرام مقطعا مصورا لحريق كبير وأضرار لحقت بمبنى قالت إنه مصفاة لمعالجة الخام في المنطقة التي تشتهر بمناجم الحديد. ولم تتمكن رويترز من التحقق على الفور من صحة المقطع.

واستهدفت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية بشكل متكرر مصافي النفط الروسية وغيرها من البنية التحتية للطاقة في الأسابيع القليلة الماضية. وتعرضت منطقة كورسك لهجمات من أوكرانيا منذ أن أمرت روسيا بإرسال عشرات الآلاف من القوات لغزو جارتها في فبراير شباط 2022.

وقالت السلطات في منطقتي بيلجورود وفورونيج الروسيتين، اللتين تتعرضان أيضا للهجمات بالقرب من خط المواجهة في أوكرانيا، إن طائرات مسيرة تم إسقاطها هناك.

وذكرت قناة بازا على تطبيق تيليجرام، القريبة من سلطات إنفاذ القانون الروسية، أن الطائرات المسيرة التي أسقطت فوق فورونيج كانت تحاول مهاجمة قاعدة جوية عسكرية ومستودع نفط.